«Санта-Барбара» и рядом не стояла: назван самый длинный сериал в истории

Многие российские поклонники телесериалов искренне уверены, что с триумфальным успехом демонстрировавшаяся на отечественном телевидении «Санта-Барбара» — это самое длинное «мыло» в истории.

Оказывается, что 2197 серий о злоключениях враждующих семей Кэпвеллов и Локриджей (из которых к тому же первые и последние эпизоды в России не демонстрировались вовсе) находятся даже не в первой десятке.

Самым длинным сериалом в истории является драма «Путеводный свет» (Guiding Light) о жизни нескольких поколений разных семей Америки — Сполдингов, Торпов, Норрисов, Бауэров, Флетчеров и т.д. За 57 лет, с 1952 по 2009 годы, телеканал CBS выпустил в эфир ошеломляющее количество серий — 18262, общая продолжительность которых составила более 236 тысяч часов или 164 дней.

Сериал ожидаемо попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная мыльная опера в истории и получил почти сотню разных телевизионных наград.

Но любопытно, что подлинная история «Путеводного света» на самом деле длиннее еще на пару десятилетий — ведь до выхода на телевидении он выпускался еще с 1930-х как радиопостановка.

В топ-5 самых долгоиграющих сериалов в истории также входят «Как вращается мир» от того же CBS, «Молодые и дерзкие» (его продолжают показывать до сих пор более чем в 40 странах), «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети». Три последних мыльных оперы созданы специально для телеканала ABC.