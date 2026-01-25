Санса из «Игры престолов» стала «новым Брюсом Уиллисом»: все из-за нового сериала Prime Video — история удалась на 80% из 100%

Новый сериал «Ограбление» с Софи Тернер, она же Санса из «Игры престолов», неожиданно хорошо приняли критики. На Rotten Tomatoes у него сейчас 80%, что случается не часто с проектами без громкого хайпа. Оценок пока немного, но общее настроение уже считывается: ругают не все и не всех.

История про «а что потом»

Завязка для триллера про ограбление вполне классическая. Зара Данн — офисная сотрудница, которая в какой-то момент оказывается частью большой махинации. Нет, она не придумывала гениальный план и у нее нет никаких криминальных талантов. Ей просто очень сильно не повезло.

И дальше сериал дает простор для эмоциональных и напряженных сцен. Ограбление — это лишь стартовая точка, а не аттракцион, по которому будут катать зрителя.

Основное действие начинается после: когда нужно продолжать жить, делать вид, что все нормально, и параллельно ждать, что тебя вот-вот схватят. Много суеты, странных решений и попыток сохранить лицо.

Все пишут именно про Тернер

Почти каждый отзыв так или иначе возвращается к главному — к Заре. Героиня получилась очень колоритная: она дерганная, вспыльчивая, иногда раздражает и явно не тянет на «сильную женщину» из жанровых триллеров. И в этом весь смысл.

Софи Тернер играет человека, который не понимает, как оказался в этой ситуации и что с этим делать. Даже те критики, которым сериал не понравился целиком, отдельно отмечают ее работу. После «Игры престолов» это, пожалуй, самая приземленная и живая ее роль.

Где сериал проседает

Многие пишут, что сюжетные ходы читаются заранее, команда грабителей выглядит слишком стандартно. Иногда складывается ощущение, что сериалу не всегда хватает резкости и смелости.

При этом почти никто не называет его скучным. Скорее — ровным. Смотреть можно, просто не стоит ждать сюрпризов на каждом шагу.

Это динамичный, увлекательный и незамысловатый триллер. По поводу Тернер — возможно, только что родился новый Брюс Уиллис.

Все шесть серий вышли на Prime Video 21 января, и финальная оценка еще может измениться. Пока «Ограбление» — это не сериал, который будут разбирать по кадрам, и не новый флагман платформы. Но как триллер про хитрые схемы и побег от правосудия вполне имеет право на жизнь.

