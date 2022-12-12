Санса и Тирион опешили бы: как выглядит пара с самой большой разницей в росте

Звезда социальных сетей Айрика привлекла к себе внимание публики, когда начала встречаться со своим возлюбленным Джейком. Дело в том, что у влюбленных разница в росте почти метр, но это не мешает им быть счастливыми.

В своих блогах Айрика, рост которой составляет всего 110 сантиметров, делится видео, на которых зажигательно танцует с Джейком. В большинстве роликов сначала не так видно, насколько блогер выше своей избранницы, но в конце они обязательно встают рядом, чтобы акцентировать внимание на разнице.

Пользователи Сети никогда не оставляют без внимания записи Айрики. В многочисленных комментариях они пытаются узнать, тяжело ли влюбленным жить вместе и, например, как они распределяют домашние обязанности. Другие же желают знаменитостям счастья, отмечая, что разница в росте не помеха для настоящей любви.