Самый жуткий мультфильм сняли в СССР: он и сегодня пробирает до мурашек

Советские мультики ассоциируются с добротой и душевностью. Однако бывали работы, которые выбивались из теплого и жизнерадостного ряда.

В середине 80-х вышел мультфильм «Будет ласковый дождь». Сюжет разворачивается в 2016 году после ядерной войны. В испепеленном доме остался всего один жилец — искусственный разум. Робот готовится к празднованию Нового года, и в этот момент влетает птица. Интеллект принимает ее за преступника и начинает атаковать. В итоге он подрывает себя, а птица остается в живых и бьется в экран.

Такая история могла бы лечь в основу жуткого фильма ужасов о жизни после конца света. Многие сочли мультфильм мрачным и неприятным. Серые тона, «железный» голос и приглушенные звуки погружают зрителя в беспросветную атмосферу.

Сюжет основан на рассказе Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь». Он был написан в период холодной войны, когда мир оказался на грани ядерной катастрофы. Мультфильм сняли в то же непростое время, поэтому он так точно отражает людские страхи и тревоги. И сегодня эта работа проберет до мурашек.