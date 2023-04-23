Самый жуткий фильм в СССР: от творящегося за кадром волосы встанут дыбом

Советским актерам нередко приходилось идти на серьезные жертвы ради впечатляющего кадра. Порой это оборачивалось трагедией. На съемках фильма произошла жуткая история с молодой и перспективной актрисой Инной Бурдученко. Она прославилась после фильма «Иванна», где сыграла дочь священника. В своей картине режиссер осветил сложную тему сотрудничества православной церкви с нацистами. Зрителей ошеломила актерская работа Бурдученко, ведь она будто жила этой ролью.

После оглушительного успеха Инна устроила свою личную жизнь. Артистка вышла замуж за Игоря Кириллюка и вскоре забеременела. В это время режиссер Анатолий Слесаренко пригласил Бурдученко в свой фильм «Цветок на камне». Инне предстояло выносить знамя из горящего дома. Режиссеру постоянно что-то не нравилось, поэтому сцену снимали трижды. Но последний раз оказался роковым.

На третьем дубле дом рухнул, и Бурдученко не успела из него выбежать. Актрису удалось вынести из горящего здания, однако ее кожа обгорела на 78%. В больнице Инна приходила в себя и даже строила планы на будущее. Однако спасти Бурдученко не удалось. 21-летняя актриса скончалась от полученных травм, будучи на третьем месяце беременности. Через три года не стало ее мужа — он погиб в автокатастрофе. Режиссер Слесаренко получил пять лет тюрьмы, однако вышел досрочно и продолжил снимать кино.