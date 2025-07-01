«Самый запретный угол»: Кэмерону категорически не понравился «Оппенгеймер» Нолана — и он теперь хочет снять свою версию

Пока Кристофер Нолан с «Оскаром» на полке и почти миллиардом долларов кассовых сборов снимает «Одиссею» после «Оппенгеймера», Джеймс Кэмерон вдруг решил слегка остудить его пыл. Человек, который учил нас плакать с синими На’ви и нашел место «Титанику» в сердцах подростков 90-х, заявил — «Оппенгеймер» получился «моральной отмазкой».

Кэмерон в разговоре с Deadline аккуратно, но метко ткнул Нолана за то, что фильм почти не показывает, что же случилось с людьми после того самого «большого взрыва».

«Мне понравилось, как снято, но это всё-таки немного моральный компромисс. Не то чтобы Оппенгеймер не знал, к чему всё идёт», — сказал Кэмерон, и добавил, что единственная сцена с обугленными телами — это слишком мало, чтобы понять весь масштаб трагедии.

Пока Нолан рисовал гения с тяжёлым взглядом и вечной виной на лице, Кэмерон решил пойти другим путём — буквально «в лоб». Его новый проект — экранизация книги Чарльза Пеллегрино «Призраки Хиросимы», которая выйдет только в августе.

«Я хочу копнуть прямо в самый запретный угол», — признаётся Джеймс.

Он не планирует растекаться мыслью по древу — только два взрыва, день бомбардировок и то, что осталось за кадром красивых портретов великих физиков.

В общем, если «Оппенгеймер» был про того, кто придумал, то Кэмерон готов рассказать про тех, кто всё это пережил. Когда выйдет — большой вопрос, «Аватары» ещё не закончились. Но судя по амбициям — ждать стоит.

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