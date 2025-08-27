Самый загадочный персонаж «Интерстеллара» связывает его с другим шедевром Sci-Fi — и это объясняет главную загадку картины Нолана

Что вы знаете о кроссоверах вне киновселенной Marvel?

Поклонники «Интерстеллара» годами ломали голову: кто такие «Высшие пятимерные существа», создавшие тессеракт и червоточину? Один из пользователей Reddit предложил гениальную теорию, которая объясняет практически все.

Причем не только объясняет, но и связывает вселенную Нолана с другим шедевром научной фантастики — «Прибытием» Дени Вильнева.

Кто они на самом деле?

Что, если загадочные «спасители человечества» из «Интерстеллара» — это не абстрактные будущие люди, а гептаподы из «Прибытия»? Те самые существа, которые видят время нелинейно и подарили Луизе Бэнкс их язык.

«Гептаподы — это сверхразвитые люди, эволюционировавшие через миллионы лет после колонизации человечеством планеты Эдмунда», — пишет автор теории.

Как связаны сюжеты?

В «Прибытии» гептаподы просят человечество о помощи через 3000 лет. Что это за помощь? Создание червоточины к Сатурну для спасения «прошлых себя» — тех самых людей, которые вымирают на Земле в «Интерстелларе».

«Они хотели, чтобы технологии NASA развились достаточно для создания червоточины».

Это создает идеальную временную петлю:

События «Прибытия» Через 3000 лет люди создают червоточину События «Интерстеллара»: колонизация, эволюция в гептаподов Гептаподы возвращаются в прошлое, чтобы начать цикл снова.

Почему это гениально?

Обе истории построены на нелинейности времени и идее самоспасения. Человечество не получает помощь извне — оно спасает себя через века, замыкая петлю.

«Вся идея в том, что время можно воспринимать нелинейно, циклически. Это меня завораживает», — пишет один из комментаторов.

Теория не без проплешин (как и любой временной парадокс), но она дарит то, чего не хватало фанатам «Интерстеллара», — закрытие. И превращает два шедевра в единую эпичную сагу о том, как человечество достигла пика через язык, любовь и черные дыры.

Ранее мы писали: На высоте 400 км: не только «Вызов» сняли в космосе — скоро в прокат выйдет китайский «Интерстеллар» (да еще и в 8К)