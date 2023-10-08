Самый высокомерный в России: Хмельницкая терпеть не может этого актера

Российские актеры нечасто рассказывают о конфликтах между собой. На экране они могут талантливо изображать дружбу или даже любовь, хотя на самом деле в реальной жизни терпеть друг друга не могут. Например, Алена Хмельницкая прямо заявила, что недолюбливает одного из своих коллег, с которым ей довелось поработать.

Речь идет о Сергее Жигунове, вместе актеры снимались в фильме «Сердца трех» в начале 1990-х. Как вспоминала Хмельницкая, на съемочную площадку артист приехал настоящей звездой. Он не только с пренебрежением относился к техническим сотрудникам, но даже перед коллегами не скрывал собственной заносчивости и высокомерия.

Хмельницкая была поражена таким переменам в поведении Жигунова, ведь они встречались и ранее, но тогда признаков звездной болезни он не показывал. Дело дошло до откровенного скандала.

«Он просто выводил меня из себя таким поведением. Однажды разругались, когда ехали в машине на съемку. Я попросила остановить, сказав, что в такой компании больше не поеду», — вспомнила актриса в YouTube-шоу FAMETIME TV.

Несмотря на произошедшую ссору, коллегам пришлось продолжать сниматься в одной картине. Хмельницкая избегала встреч с Жигуновым за кадром, однако перебранки между ними возникали до конца совместной работы.