Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился

«Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился

8 декабря 2025 10:52
«Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился

Артиста постановщик называет слабым звеном.

Кто бы мог подумать, что Квентин Тарантино в качестве мишени для критики выберет не новичка, а актера с солидным послужным списком. Звезда «Пленниц», «Нефти» и «Бэтмена» попал под раздачу постановщика в подкасте Брета Истона Эллиса. Выражений автор «Криминального чтива» мягко говоря не выбирал.

Тарантино фактически назвал Пола Дано худшим актером‑мужчиной современности.

Режиссер поставил картину Пола Томаса Андерсона «Нефть» («There Will Be Blood») на пятое место в списке лучших фильмов XXI века, но тут же добавил: лента могла бы занять первую или вторую строчку, если бы не «огромный недостаток» – игра Дано.

«Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился

«Недостаток – это Пол Дано. Очевидно, что фильм задумывался как дуэт, но его просто нет. Он – очень слабый соус. Слабое звено».

Режиссер даже не пытался смягчать формулировки: назвал актера «слабаком» и «самым слабым актером‑мужчиной в Гильдии киноактеров» (SAG), а его игру – «представлением без субъекта».

При этом Тарантино не сказал, что Дано играет «ужасно»: он подчеркнул, что актер попросту не создает ощутимого присутствия на экране. В разговоре режиссер также упомянул, что на месте Дано отлично смотрелся бы Остин Батлер.

«Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился

Когда ведущий попытался оправдать Дано, указав на колоссальный масштаб игры Дэниела Дэй‑Льюиса, Тарантино парировал:

«И что, вы ставите его рядом с самым слабым актером в SAG? С самым вялым представителем в мире?»

В завершение режиссер припечатал еще и Оуэна Уилсона с Мэттью Лиллардом, заявив, что их игра ему «просто не импонирует». А вот любимчиков Квентин так и не назвал.

Ранее мы писали: Лучшим фильмом XXI века Тарантино назвал военную драму от Ридли Скотта: россияне ее окрестили «голливудской жвачкой» и «агиткой»

Фото: Кадр из фильма «Пленницы» (2013), «Нефть» (2007)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше