«Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился

Кто бы мог подумать, что Квентин Тарантино в качестве мишени для критики выберет не новичка, а актера с солидным послужным списком. Звезда «Пленниц», «Нефти» и «Бэтмена» попал под раздачу постановщика в подкасте Брета Истона Эллиса. Выражений автор «Криминального чтива» мягко говоря не выбирал.

Тарантино фактически назвал Пола Дано худшим актером‑мужчиной современности.

Режиссер поставил картину Пола Томаса Андерсона «Нефть» («There Will Be Blood») на пятое место в списке лучших фильмов XXI века, но тут же добавил: лента могла бы занять первую или вторую строчку, если бы не «огромный недостаток» – игра Дано.

«Недостаток – это Пол Дано. Очевидно, что фильм задумывался как дуэт, но его просто нет. Он – очень слабый соус. Слабое звено».

Режиссер даже не пытался смягчать формулировки: назвал актера «слабаком» и «самым слабым актером‑мужчиной в Гильдии киноактеров» (SAG), а его игру – «представлением без субъекта».

При этом Тарантино не сказал, что Дано играет «ужасно»: он подчеркнул, что актер попросту не создает ощутимого присутствия на экране. В разговоре режиссер также упомянул, что на месте Дано отлично смотрелся бы Остин Батлер.

Когда ведущий попытался оправдать Дано, указав на колоссальный масштаб игры Дэниела Дэй‑Льюиса, Тарантино парировал:

«И что, вы ставите его рядом с самым слабым актером в SAG? С самым вялым представителем в мире?»

В завершение режиссер припечатал еще и Оуэна Уилсона с Мэттью Лиллардом, заявив, что их игра ему «просто не импонирует». А вот любимчиков Квентин так и не назвал.

