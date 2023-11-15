Самый успешный малыш вызывал умиление у каждого: теперь он выглядит как длинноволосый брутал

В 2000-х Интернет заполнили мемы — повторяющиеся картинки, которые можно было подставить под различные ситуации. Одним из самых популярных стал снимок сурового мальчика, показывающего фотографу кулак. Мем получил название «Успешный ребенок». Многие удивлялись, что у малыша не по годам серьезный и вдумчивый взгляд.

Героя фото зовут Сэм Гринер. В 2007 году 11-месячный ребенок отправился на пляж вместе с родителями. Мама крохи только купила новую камеру и решила устроить сыну милую семейную фотосессию. Родительница запечатлела Сэма, когда мальчик решил засунуть себе в рот горсть песка.

Семья не ожидала, что кадр станет настолько популярным в социальных сетях. Впрочем, интернет-слава не мешала юному мистеру Гринеру расти и радоваться жизни. Сейчас парню уже 17 лет. В этом брутальном молодом человеке неформального вида сложно узнать малыша из мема.