Самый успешный из фильма «Сволочи»: в этом лысеющем мужчине Маэстро не узнать

Велимир Русаков не был новичком в актерской профессии, когда снимался в фильме «Сволочи». Картина о подростках-смертниках, в которой артист сыграл Маэстро, стала для него десятой по счету.

Карьеры звезды, в отличие от других его коллег по проекту, сложилась весьма удачно. Режиссеры никогда не обижали знаменитость предложениями. До сих пор он активно снимается в кино, хоть годы и сильно его потрепали.

За прошедшее время внешность артиста сильно изменилась. Сегодня в этом лысеющем мужчине не узнать того паренька-воришку из драмы Александра Атанесяна. В 35 лет он выглядит гораздо старше своего возраста, что, впрочем, придает его образу особую изюминку. Поклонниц у мачо хоть отбавляй. Многие из них не теряют надежды покорить сердце импозантного мужчины, которое, по слухам, все еще свободно.

К слову, Русаков успевает и на съемочных площадках отмечаться, и петь в поп-панк-группе «Теплые дни». Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем.