Самый уродливый любовник отвернулся от Мэрилин Монро из-за наговора: что ему сказали

Не секрет, что Мэрилин Монро была настоящей сердцеедкой, способной свести с ума любого мужчину. Перед ее чарами не устоял сладкоголосый тенор Америки Фрэнк Синатра и даже хотел взять кинодиву в жены. Они познакомились в 1954 году. Тогда артист был женат на роскошной Аве Гарднер, мегапопулярной актрисе той эпохи. Отношения двух ярких личностей переживали трудный период, поэтому Синатра с легкостью переключился на Монро. Первое время они просто дружили, но после развода Мэрилин с Миллером певец закрутил роман с роскошной блондинкой.

Синатра трепетно относился к новой пассии и даже собирался сделать Монро предложение руки и сердца. Но эти радужные планы разрушил адвокат артиста. Правозащитник заявил, что актриса часто находится в нестабильном состоянии и склонна к нервным срывам. Если с любимицей Америки что-то произойдет, то все «шишки» в виде обвинений свалятся на голову Синатры. Артист прислушался и прекратил этот сомнительный роман.

Несмотря на то, что лицо Фрэнка портил уродливый шрам на щеке, полученный от медицинских щипцов при рождении, у него никогда не было отбоя от поклонниц. Поэтому расставание с Монро он пережил спокойно.