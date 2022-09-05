Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта

Современные ученые утверждают, что при желании интеллект можно прокачать - существует множество методик, направленных на развитие умственных способностей. Однако много ли людей на свете могут похвалиться пытливым и острым умом от природы? Астрологи считают, что врожденные интеллектуальные данные чаще всего отмечаются у людей. появившихся на свет под определенными знаками зодиака. Они рассказали, кто в зодиакальном круге действительно самый умный.

Стрелец

Согласно мнению астрологов, первое место в рейтинге зодиакальных умников и умниц занимают Стрельцы. Именно этот знак отличается не только большой эрудированностью и начитанностью, но и житейской смекалкой, которая помогает с блеском выйти даже из самых сложных жизненных ситуаций (а непоседливые Стрельцы попадают в них довольно часто). Кроме того, уроженцы этого знака по-настоящему любознательны, им нравится открывать для себя что-то новенькое, поэтому они с упоением изучают интересную им информацию и охотно делятся своими познаниями с окружающими.

Стрельцам легко даются самые разные науки - и точные, и гуманитарные.

Дева

На втором месте рейтинга расположились Девы. Люди, рожденные под этим знаком, как правило, были прилежными учениками и студентами, но не потому, что зубрили, а потому, что им действительно по душе добираться до самой сути вещей и постигать что-то новое. Кроме того, Девам нравится и самим что-то изобретать, проводить исследования и эксперименты, делиться результатами со всеми окружающими. Из уроженцев этого земного знака получаются хорошие учителя и преподаватели - они прекрасно знают свой предмет и охотно посвящают в его секреты учеников.

Среди Дев немало и ученых - им нравится вносить свой вклад в науку.

Близнецы

Близнецов можно по праву назвать ходячей энциклопедией, или уж, скорее, ходячей Википедией - потому что в энциклопедии все упорядочено, а на сайте полным-полно всяких ссылок, кликая по которым можно добраться до самых неожиданных статей. Точно так же и с Близнецами - представители воздушного знака знают много, но постоянно перескакивают с одной темы на другую, и в итоге окончательно запутывают собеседника.