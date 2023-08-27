Самый удачный месяц: вот какому знаку сентябрь 2023 принесет подарки и сюрпризы

Первый осенний месяц принесет с собой не только тепло бабьего лета и золотую листву, но и долгожданные благоприятные перемены в жизни некоторых знаков зодиака. Как водится, джек-пот сорвет только один-единственный счастливчик и насладится своим везением по полной программе. Астрологи рассказали, кого же щедро осыпет почестями богиня удачи - Фортуна.

Скорпион

Астрологи говорят, что в сентябре 2023 везение будет сопутствовать представителям водной стихии. Парс Фортуны будет располагаться в десятом доме Скорпиона, а это значит, что наибольших успехов этот знак достигнет в профессиональной сфере. Самое лучшее время для того, чтобы заняться карьерой.

В сентябре у Скорпиона появятся все шансы продемонстрировать руководству, что он готов двигаться вверх по карьерной лестнице. Новый проект, над которым уроженцу знака предстоит вести работу, окажется трамплином для дальнейших свершений. Начальство непременно заметит достижения Скорпиона и поощрит его.

Кроме того, представителям знака можно рассчитывать на солидную премию или другие приятные бонусы.

“Плюшки” от руководства Скорпион получит не только за сентябрьские успехи, но и в целом по результатам работы предыдущих месяцев. Такой подарок от судьбы придется очень кстати.

Звезды говорят, что в первый осенний месяц авторитет водного знака среди коллег также значительно возрастет. К нему будут обращаться за советом, его одобрения будут искать и ждать. Отношение коллектива во многом поспособствует тому, что начальство увидит в Скорпионе лидера.

Чтобы добиться успеха на профессиональном поприще, Скорпиону не стоит изменять своим привычкам, чрезмерно суетиться и совершать массу лишних телодвижений.

Терпение и спокойствие будут лучшими спутниками водного знака. А еще - целеустремленность и креативность.

В сентябре Скорпион погрузится в гущу общения, заведет множество полезных знакомств. Они сослужат водному знаку добрую службу в будущем, но, помимо деловых связей, ему удастся наладить личные. Есть вероятность встретить человека, который станет добрым другом или верным партнером.

В целом месяц пройдет сбалансировано: если на службе Скорпион будет деятельным и инициативным, работа будет кипеть, то в личной жизнь все окажется спокойно и гармонично.

Общение с друзьями, родственниками и любимым человеком поможет восстановиться и зарядиться энергией.