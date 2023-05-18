Самый удачливый знак восточного гороскопа: успех ему обеспечен

Что такое удача - стечение обстоятельств? Дар свыше? Результат приложенных нами усилий? Сколько людей - столько и мнений на этот счет. Астрологи, в свою очередь, убеждены, что выражение “родиться под счастливой звездой” появилось не просто так. Небесные светила оказывают огромное влияние на жизнь своих подопечных, причем речь идет не только о привычном всем зодиакальном гороскопе, но еще и о восточном. Рассказываем, какой же знак считается наиболее удачливым.

Бык

Люди, появившиеся на свет в год Быка, могут похвастаться репутацией настоящих счастливчиков. Успех сопутствует им в любой сфере жизни - от карьеры до любви. Окружающие постоянно наполовину шутя, наполовину серьезно спрашивают уроженцев этого восточного знака, уж не волшебники ли они часом, чтобы наколдовать себе такое везение?

Действительно, со стороны порой кажется, что Быку не нужно прикладывать никаких усилий для того, чтобы добиться желаемой цели.

Счастливые возможности сыплются на них словно из рога изобилия, успевай только хвататься за них. Остальным восточным знакам такая милость богини удачи - Фортуны, даже не снилась.

Однако не стоит думать, что рожденные в год Быка только и делают, что собирают плюшки от вселенной. Да, удача благосклонна к подопечным этого знака, но они действительно заслужили такое исключительное расположение. Ведь все уроженцы этого знака - настоящие трудяги, целеустремленные, упорные, терпеливые.

В отличие от некоторых других восточных знаков, они не станут требовать от судьбы всего и сразу, а будут мало-помалу, шаг за шагом прокладывать путь к своей цели.

Речь идет не только о карьерных высотах, но и о личной жизни. Если Бык мечтает о крепкой и любящей семье, то можно быть уверенным на сто процентов - он ее создаст.

Успех ждет Быка и в освоении практически любых хобби. Уроженцы этого знака с легкостью осваивают те сферы, которые им интересны, будь то живопись, программирование или какой-то вид спорта.

“Талантливый человек талантлив во всем”, - кажется, что это выражение идеально описывает этот восточный знак.

Среди звезд с мировой популярностью немало Быков. К представителям этого знака относятся такие известные личности, как Кира Найтли, Ричард Гир, Джордж Клуни, Адриано Челентано, Мерил Стрип, Мэйси Уильямс, Эдриан Броуди, Руни Мара и другие.