Самый удачливый фанат женил на себе «Гостью из будущего»: как ему это удалось

Культовая советская фантастика «Гостья из будущего» прославила Наталью Гусеву на весь СССР. Актриса обзавелась армией поклонников, которые заваливали любимицу письмами, а некоторые даже ночевали под ее окнами. Один из фанатов оказался удачливее других — ему удалось женить на себе экранную Алису.

Эти отношения зародились, когда Гусевой исполнилось 15 лет. Актриса прибыла в Минск на встречу со зрителями, где ее ждал Денис Мурашкевич. Юноша оказался изобретательным: он попросил, чтобы его принесли в гостиничный номер Гусевой в коробке под видом посылки. Такой отчаянный жест не мог не впечатлить Наталью. Так начались ее первые серьезные отношения.

Они прожили в браке восемь лет. В этом союзе появилась дочь Алеся. Однако общий ребенок не спас эти отношения, потому что с годами у супругов изменились взгляды на жизнь. Мурашкевич и Гусева разошлись без скандалов и остались друзьями.

Спустя несколько лет Наталья вышла замуж повторно. Ее избранником стал арт-директор «Русфонда» Сергей Амбиндер. От него Гусева родила дочь Софию. Актриса не любит афишировать личную жизнь и старается всячески оберегать свою семью от излишнего внимания.