Самый убедительный враг СССР: постыдное клеймо сыграло злую шутку с красавцем-актером

Часто актерам всю жизнь приходится воплощать на экране один и тот же типаж. Заложником своего образа стал литовский артист Лаймонас Норейка, который запомнился советским зрителям отрицательными ролями.

Красавец-актер стал знаменит после выхода фильма «Никто не хотел умирать». В этой культовой картине 39-летний Лаймонас исполнил роль Домового. В образе бандита актер выглядел очень убедительно, и кинокритики наперебой писали, что Норейка воплотил идеальный типаж врага. Увы, но после этого триумфа Лаймонасу доставались только отрицательные роли. Образ Домового, который прославил актера, едва не стал его проклятием на всю жизнь.

Ситуация переломилась в 1969 году, когда Норейке предложили сыграть советского агента Николая Крафта в драматической ленте «Повесть о чекисте». Образ его героя был основан на реальном прототипе. Актер тщательно готовился к съемкам: он пересмотрел все документальные фильмы об этом человеке и перечитал множество литературы. Эти труды были не напрасны. Лаймонас блестяще справился с ролью и показал своего героя сложной и многогранной личностью. С тех пор проклятие Домового перестало действовать, и в Норейке разглядели разнопланового актера.