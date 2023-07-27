Самый тяжелый характер только у женщин с этими именами: могут приложить словом

Считается, что сложный и тяжелый характер чаще всего встречается у парней. Однако представительницы прекрасного пола тоже могут быть суровыми, требовательными и властными. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, обладательницы которых своим крутым нравом могут дать фору любому мужчине.

Александра

Говорят, что обладательницы имен, которые изначально были мужскими, а затем трансформировались еще и в женский вариант, перенимают черты противоположного пола. Это действительно так, яркий тому пример - Александра. Женщина, нареченная этим именем, даже в экстремальных ситуациях сохраняет удивительно спокойствие и хладнокровие.

Еще одно “мужское” качество, присущее Саше - решительность и стремление все контролировать.

Обладательница этого имени зорко следит за тем, чтобы на вверенной ей территории, будь то офис или семейное гнездо, царили спокойствие и порядок. Детей Александра воспитывает в строгости, но справедливости - если отпрыск набедокурил, ему придется нести за это ответственность.

Вера

Очень часто дама, нареченная именем Вера, выглядит хрупкой и нежной, как цветочек. Мужчины наперебой торопятся помочь этой женщине - галантно распахнуть перед ней дверь, помочь донести сумки, проводить до дома поздним вечером. Но нередко Верочка решительно отказывается от любой помощи, потому что сама не лыком шита и может за себя постоять.

Обладательница этого имени любит экстремальные виды спорта, ходит на спортивные тренировки, увлекается единоборствами.

Все это позволяет ей закалить не только тело, но и дух. Что касается характера, то он у Веры - кремень. Эта женщина не терпит трусости, легкомыслия, предательства. Она вычеркивает из жизни тех, в ком разочаровалась.

Марина

Обладательница имени Марина наделена эффектной внешностью. Однако ее настоящая сила кроется не только в красоте, но и в духовной стойкости. По своим личностным качествам эта женщина ничуть не уступает сильному полу. Умная, расчетливая, волевая, - такой предстает Марина перед окружающими. Кто-то твердит, что можно позволить себе быть слабой, но она в корне с этим не согласна.

Женщина, нареченная этим именем, умеет ставить перед собой цели и без колебании добиваться их.

Дома она нередко занимает место главы семейства, в то время как муж и дети лишь исполняют ее поручения. У Марины не забалуешь - как только обнаружит, что кто-нибудь халтурит, мгновенно даст понять, что лучше так не делать.