Самый трусливый король в истории: британцы возненавидели Карла III из-за одной выходки

Отношение британцев к королю Карлу III, а ранее принцу Чарльзу, всегда было непростым. Во многом это связано с его отношением к их любимице принцессе Диане, которую сын Елизаветы II ни во что не ставил.

Однажды Чарльз вместе с первой супругой проходил обучение в Killing House. Это одна из форм спортивной подготовки, которую проводят в секретном центре. Все члены королевской семьи обязаны ее пройти, чтобы в случае опасности они могли за себя постоять. Во время учебы Чарльз и Диана, облаченные в черные костюмы, направлялись к опорному пункту. Однако принцесса, находившаяся за рулем, не успела нормально затормозить. В это время в открытое окно автомобиля влетел осколок гранаты и пронесся мимо головы Дианы. Он зацепил ее волосы, и локоны принцессы тут же вспыхнули.

Растерянный Чарльз сидел рядом в полном оцепенении и не знал, что делать. К счастью, к Диане подбежал один из офицеров и успел потушить волосы. Он смог успокоить принцессу и вывести ее из состояния паники. Чтобы никто ничего не заподозрил, фрейлина Дианы подстригла ее подпаленные локоны. Но позднее общественность все-таки узнала об этом случае и не смогла простить Чарльзу его трусость в столь критичный для принцессы момент. Об этом инциденте пишет портал «Культурология».