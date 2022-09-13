Самый точный тест на психологический возраст: несколько простых вопросов для вас

В последние годы психологи часто обращаются к такому понятию, как психологический возраст. Тем, кто далек от науки о внутреннем мире человека, как правило, непонятно, что под этим подразумевается. Что такое психологический возраст? Как он соотносится с возрастом в паспорте? Психологи готовы дать ответы на эти и другие вопросы. Считается, что под психологическим, или внутренним возрастом понимается то состояние, в котором застыла психика человека. Зачастую это связано с какими-то психологическими травмами из прошлого, но необязательно. С биологическим возрастом, то есть тем, что указан в документах, он никак не связан - человек может даже в преклонном возрасте вести себя, словно подросток, и наоборот, в юности отличаться удивительной для своих лет мудростью и рассудительностью. Существует множество классификаций психологического возраста, но, как правило, специалисты выделяют четыре вида - детский, родительский, подростковый и взрослый.

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