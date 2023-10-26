Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый точный гороскоп: в ноябре 2023 только у одного знака будет горе в семье

Самый точный гороскоп: в ноябре 2023 только у одного знака будет горе в семье

26 октября 2023 20:45
Самый точный гороскоп: в ноябре 2023 только у одного знака будет горе в семье

Зато другой сможет уехать за границу.

От судьбы всегда ждешь самого лучшего: подарков, неожиданных встреч. Однако удача готова улыбнуться далеко не каждому. Ноябрь сложится по-разному у представителей нескольких знаков зодиака: одних ждут радости, а других — неизбежные разочарования.

Дева

Карьерные амбиции придется отодвинуть на второй план. Для Дев наступают непростые времена: старшим членам семьи как никогда нужны забота и внимание. Возможны проблемы со здоровьем у родителей.

Телец

Фортуна явно на их стороне. Вскоре Тельцам могут предложить заманчивый проект по работе, от которого они не смогут отказаться. Также ноябрь — отличное время для заграничных путешествий и деловых поездок.

Рыбы

Семьянины могут выдохнуть. Достичь гармонии с детьми как никогда просто — полное взаимопонимание даже с подростками. Астрологи рекомендуют в этот период не бояться отпускать прошлое и смело осуществлять давние мечты.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше