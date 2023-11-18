Самый татуированный мужчина в мире пугал прохожих: без наколок оказался красавцем
Изуродовал собственное тело.
Рик Дженест превратил себя в парня-зомби. Канадец покрыл свое тело многочисленными татуировками, имитирующими скелет человека. В результате окружающие шарахались от него в ужасе.
Всего мужчина набил себе 139 рисунков в виде костей, чем вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Необычный образ принес парню известность. Его приглашали во всевозможные фрик-шоу, брали у него интервью.
В Интернете до сих пор горячо обсуждается видео, в котором Зомби прорекламировал тональное средство. Крем нанесли на тело Дженеста, полностью перекрыв темную краску. И тогда стало ясно, как выглядел бы Рик без своих тату.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что с чистой кожей канадец был настоящим красавцем. Также многие предположили, что у знаменитости были серьезные проблемы с психикой.
«Зачем так жестоко люди издеваются над своим телом?», «Симпатичный был парень без татушек», «Творить такое с собой могут одержимые», — пишут в Сети.