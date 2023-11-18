Самый татуированный мужчина в мире пугал прохожих: без наколок оказался красавцем

Рик Дженест превратил себя в парня-зомби. Канадец покрыл свое тело многочисленными татуировками, имитирующими скелет человека. В результате окружающие шарахались от него в ужасе.

Всего мужчина набил себе 139 рисунков в виде костей, чем вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса. Необычный образ принес парню известность. Его приглашали во всевозможные фрик-шоу, брали у него интервью.

В Интернете до сих пор горячо обсуждается видео, в котором Зомби прорекламировал тональное средство. Крем нанесли на тело Дженеста, полностью перекрыв темную краску. И тогда стало ясно, как выглядел бы Рик без своих тату.

Интернет-пользователи пришли к выводу, что с чистой кожей канадец был настоящим красавцем. Также многие предположили, что у знаменитости были серьезные проблемы с психикой.