Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Мало кто способен пересматривать его каждый год.

Есть фильмы, после которых мир не становится прежним. «Иди и смотри» Элема Климова — из таких. Снятый к 40-летию Победы, в разгар «Холодной войны», он впечатлил многих советских граждан и открыл граза на правду тысячам немцев.

Сегодня его по-прежнему невозможно смотреть без содрогания, хотя в США не воспринимают эту ленту всерьез.

Сюжет драмы

История 14-летнего Флёры (Алексей Кравченко) — это путешествие в ад, растянутое на несколько дней. Мальчик уходит к партизанам, наивный и воодушевлённый, а возвращается — седым стариком с пустыми глазами.

Звенящий шум в ушах после взрыва, искажённый звук, расплывчатые лица, сцены казни — режиссёр использует каждый приём, чтобы мы не просто стали свидетелями звезрств, а поняли, что так было на само самом деле. Таких Флёр в СССР были тысячи, и Климов хотел, чтобы конфликт с США не перерос в очередное столкновение.

Правда, от которой не отмахнуться

Фильм основан на документальных свидетельствах и романе Алеся Адамовича, который сам прошёл через партизанское движение. Карательные операции, сожжение жителей деревни в церкви — всё это не вымысел.

Немецкий офицер, присутствовавший на одном из показов в Германии, сказал:

«Я свидетельствую: всё, рассказанное в этом фильме, правда». И добавил, что ему стыдно — стыдно, что это могли увидеть его дети и внуки.

Финал, который не отпускает

Кульминация фильма — не расправа над карателями, он находит в луже портрет Гитлера и стреляет в него. И с каждым выстрелом кадры идут назад: концлагеря, митинги, молодой фюрер, младенец на руках у матери. Но Флёра не может выстрелить в ребёнка. Даже пройдя через ад, он остаётся человеком.

И ради этой сцены немцы ходили в кино десятки раз. Да, фильм в Германии регулярно показывают на фестивалях, чтобы люди не забывали свою историю. А вот американцы приняли «Иди и смотри» за излишне жестокую выдумку, отказываясь верить, что такое было на самом деле.

