Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

9 декабря 2025 07:29
«Иди и смотри»

Мало кто способен пересматривать его каждый год.

Есть фильмы, после которых мир не становится прежним. «Иди и смотри» Элема Климова — из таких. Снятый к 40-летию Победы, в разгар «Холодной войны», он впечатлил многих советских граждан и открыл граза на правду тысячам немцев.

Сегодня его по-прежнему невозможно смотреть без содрогания, хотя в США не воспринимают эту ленту всерьез.

Сюжет драмы

История 14-летнего Флёры (Алексей Кравченко) — это путешествие в ад, растянутое на несколько дней. Мальчик уходит к партизанам, наивный и воодушевлённый, а возвращается — седым стариком с пустыми глазами.

Звенящий шум в ушах после взрыва, искажённый звук, расплывчатые лица, сцены казни — режиссёр использует каждый приём, чтобы мы не просто стали свидетелями звезрств, а поняли, что так было на само самом деле. Таких Флёр в СССР были тысячи, и Климов хотел, чтобы конфликт с США не перерос в очередное столкновение.

Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Правда, от которой не отмахнуться

Фильм основан на документальных свидетельствах и романе Алеся Адамовича, который сам прошёл через партизанское движение. Карательные операции, сожжение жителей деревни в церкви — всё это не вымысел.

Немецкий офицер, присутствовавший на одном из показов в Германии, сказал:

«Я свидетельствую: всё, рассказанное в этом фильме, правда». И добавил, что ему стыдно — стыдно, что это могли увидеть его дети и внуки.

Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

Финал, который не отпускает

Кульминация фильма — не расправа над карателями, он находит в луже портрет Гитлера и стреляет в него. И с каждым выстрелом кадры идут назад: концлагеря, митинги, молодой фюрер, младенец на руках у матери. Но Флёра не может выстрелить в ребёнка. Даже пройдя через ад, он остаётся человеком.

И ради этой сцены немцы ходили в кино десятки раз. Да, фильм в Германии регулярно показывают на фестивалях, чтобы люди не забывали свою историю. А вот американцы приняли «Иди и смотри» за излишне жестокую выдумку, отказываясь верить, что такое было на самом деле.

Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр

«Ее поймали и повесили»: в СССР запретили военный фильм с Басилашвили и Янковским – завязка даже жестче, чем в «Иди и смотри».

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче Читать дальше 10 декабря 2025
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше