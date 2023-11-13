Самый страшный праздник ноября: в этот день на Руси даже мужчины запирались в избе

Жизнь наших предков была четко регламентирована многочисленными правилами и традициями. На Руси люди не отступали от заветов стариков из-за страха встретиться с тайным и неизведанным. В один из ноябрьских дней крестьяне не выходили из дома, опасаясь нечисти и многочисленных бед.

4 ноября, или 17-го по новому стилю, почитают память священномучеников — епископа Мирского Никандра и пресвитера Ермея. Считалось, что в этот день нужно оставаться дома. Двери запирали, ставни закрывали, а русичи боялись даже показать нос на улице, ведь могло произойти непредвиденное.

И во двор нельзя было выходить. Вместо этого семья занималась домашними делами: готовкой, уборкой, ткачеством, рукоделием, возней с детьми. Так, прижавшись друг к дружке, они с нетерпением ждали, пока страшный день подойдет к концу.