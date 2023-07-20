Самый страшный мультфильм сняли в СССР: поседеть можно от просмотра

Советские мультфильмы плотно ассоциируются с Чебурашкой, Карлсоном и другими очаровательными и светлыми персонажами. На ярких и красочных историях выросло не одно поколение детей. Но оказалось, что не все мультфильмы, снятые в СССР, являются калейдоскопом веселых картинок и добрых песен. Некоторые из них были по-настоящему жуткими и пугающими.

Например, вышедший на экраны в 1980 году «Большой Тылль». Этот мультфильм эстонского производства кишит убийствами, жестокостью и кровью. Он нарисован в мрачных тонах: преобладают темно-синий, серый, коричневый и грязно-желтый цвета. А сопровождается мультфильм тревожной тяжелой музыкой. Его сняли по мотивам народных сказок.

История рассказывает о великане-земледельце Тылле. Он защищает свой народ и сражается с врагами. Однако в конце мультфильма главного героя убивают. Мультфильм не был очень популярен у советских детей, потому что редко у кого возникало желание погружаться в пучину ужаса и смотреть его еще раз.