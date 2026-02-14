Самый страшный монстр экранизаций Кинга — вовсе не Пеннивайз: в этом фильме враг реален, и от этого мороз по коже

Когда говорят о самых страшных монстрах в экранизациях Стивена Кинга, первым обычно вспоминают Пеннивайза — того самого клоуна из «Оно», который прячется в канализации и питается детскими страхами. Образ жуткий, спору нет, но есть у короля ужасов персонаж, от которого мороз по коже посильнее, чем от всяких демонов.

Энни Уилкс из «Мизери» не нужно гримировать под чудовище. Она человек, и в этом главная проблема. Фильм Роба Райнера вышел в 1990 году, и Кэти Бейтс, сыгравшая безумную поклонницу, сделала невероятное — забрала «Оскар» в категории, где конкурировали Мерил Стрип и Джулия Робертс. При том что до этой роли Бейтс была почти никому не известной театральной актрисой за сорок.

Кинг писал роман в непростой для себя период, когда только-только завязал с зависимостями. Потом он признавался: Энни — это метафора его собственной зависимости, которая держит в плену и не отпускает. А писатель Пол Шелдон, которого Энни похищает и заставляет писать продолжение ее любимой книжной серии, — это он сам.

Самая страшная сцена в фильме обходится почти без крови. Когда Энни узнает, что Пол пытался сбежать, она приносит кувалду и деревянный брусок, кладет его между лодыжек писателя и бьет. Звук ломающихся костей и крик действуют посильнее любого расчлененки. Джеймс Каан, игравший Пола, потом рассказывал, что закричал по-настоящему не от боли, а от того, что представил, как это должно быть больно.

Энни страшна именно своей реалистичностью. Обычная женщина, которая живет одна в доме в горах, у которой нет ни друзей, ни семьи, а есть только книги про вымышленную героиню Мизери. И когда создатель этих книг оказывается в ее власти, она не видит в нем только функцию.

Сегодня, в эпоху интернета, таких Энни развелось немало. Те, кто пишут смертельные угрозы сценаристам за неправильный финал сериала. Те, кто травят актеров за поступки их персонажей. Те, кто уверен: раз я тебя люблю, значит ты мой и должен делать то, что я хочу.

Клоуна из канализации не существует. А женщина, которая не умеет любить, зато отлично умеет контролировать, — запросто.