Самый страшный год Елизаветы II: последствия заставят вздрогнуть каждого

Елизавета II старалась не показывать свои чувства на публике, но однажды монарх не смогла держать себя в руках. В одном из обращений к нации королева Великобритании назвала год, который стал самым ужасным в ее жизни.

Им оказался 1992-й. В то время королевскую семью один за другим сотрясали скандалы. К тому же отношение британцев к монаршим особам заметно изменилось: многие начали задаваться вопросом о том, не слишком ли дорого им обходится содержание обитателей Букингемского дворца. Но больше всего Ее Величество удручало не это.

Личная жизнь наследников королевы не задалась. Первым развелся принц Эндрю. Ситуацию усугубило то, что вскоре после расставания пары, о котором стало известно в марте, Сара Фергюсон попала в объектив папарацци со своим любовником Джоном Брайаном.

Кадры, на которых пара предавалась любовным утехам, стали достоянием общественности и произвели эффект разорвавшейся бомбы. Ситуацию усугубило то, что на тот момент Сара еще не оформила официальный развод с принцем, к тому же она развлекалась с новым избранником на глазах у своих малолетних дочерей. Все это стало большим ударом для Елизаветы.

В апреле последовал еще один развод: принцесса Анна поставила жирную точку в отношениях с Марком Филлипсом, продлившихся 18 лет. Ее примеру последовал и принц Чарльз, оставивший свою нелюбимую жену — принцессу Диану. Королева еще долго не могла смириться с тем, что трое из четырех ее детей не смогли сохранить свой брак.

В том же году вышла книга Эндрю Мортона «Диана. Ее истинная история», в которой раскрывались подробности скандальной биографии и психологических проблем леди Ди, а также связи ее супруга с Камиллой Паркер-Боулз. Тогда все осудили членов королевской семьи за то, как жестоко они обходились с народной принцессой. Но это еще не все напасти, обрушившиеся на голову Елизаветы.

Летом 1992 года были обнародованы расшифровки телефонных разговоров Дианы с Джеймсом Гибли, который называл ее любимой, а также интимная беседа Чарльза с Камиллой, которую записал один из радиолюбителей, впоследствии продавший ее журналистам. Все это вновь подорвало авторитет королевской семьи. В ноябре же и вовсе в Букингемском дворце случился пожар, который бушевал на протяжении 15 часов. В результате 115 комнат замка были уничтожены, а общий ущерб составил 47 с половиной миллионов долларов.

Совпадение или нет, но именно в том злополучном году, который сама королева описала в своей речи как annus horribilis, и был заказан свинцовый гроб монарха, в котором ее похоронили в сентябре 2022-го.