Самый странный запрет в СССР: во всем виновата шоколадка «Аленка»

Знаменитый шоколад «Аленка» появился в СССР в 1965 году. Это была огромная радость для сладкоежек, которые даже не предполагали, чем обернется их любовь к угощению в яркой обертке с изображением Леночки Геринас.

Девочка была дочкой фотографа, который отправил ее снимок на конкурс, организованный заводом «Красный октябрь». Пухлая малышка тут же покорила сердца жителей Советского Союза. Вскоре многие принялись называть своих дочерей Аленками: то ли в честь юной модели, то ли в честь невероятно вкусного молочного шоколада.

Казалось бы, в этом нет ничего страшного, но у советских властей было другое мнение по данному поводу. Когда Аленок в стране стало слишком много, правительством был издан официальный запрет на уменьшительно-ласкательные имена для новорожденных, который точно можно назвать самым странным запретом в истории СССР.