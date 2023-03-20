Самый странный советский мультфильм: после его просмотра вам станет не по себе

Принято считать, что во времена СССР не делали плохих мультфильмов. Однако одна картина доказывает обратное — советские творцы были способны создавать оголтелый сюрреализм, от которого станет не по себе любому взрослому.

Речь идет о работе Ивана Максимова «Фрустрация-89», также известного по названию «Слева направо». Мультфильм начинается с определения фрустрации, которая означает состояние подавленных желаний и потребностей. Дальше зрителю показывают ужасающие сюрреалистичные видения голодающего щенка.

Смысл творения Максимова раскрывает его название — «Слева направо». В мультфильме все предметы двигаются именно в этом направлении. Это символизирует переход от плановой экономики к рыночной. В начале сюжета зрителю показывают, как из мясорубки выходит фарш из живых созданий. По словам интерпретаторов мультфильма, это отсылка к политической ситуации конца 80-х: вся советская нация, представляющая единую материю, перемешалась и стала существовать под видом социальных слоев. А голодный щенок, главный герой истории, — это сам народ.

Детям лучше такое не показывать, ведь даже взрослому человеку станет дурно после просмотра «Фрустрации-89».