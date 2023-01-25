Самый странный секрет красоты по-голливудски: над ним потешается весь мир

Голливудские звезды не могут себе позволить появиться на мероприятиях или обложках глянца в неприглядном виде. Чтобы выглядеть безупречно, они идут на любые ухищрения, и многие из них могут шокировать простых обывателей.

Наверняка все знают, как высоко в Голливуде ценится ослепительная улыбка. Для того, чтобы отбелить зубы, селебрити наносят на них кремовые тени, которые почти незаметны. Зато они качественно выполняют свою функцию. Эффект длится недолго, но этого достаточно, чтобы блистать на ковровых дорожках.

Еще один необычный лайфхак, актуальный для лета, — нанесение сухого шампуня на шею. Так волосы не прилипают к потной коже во время мероприятий. Мужчины тоже прибегают к подобному трюку: они берут сухой шампунь и наносят его на поясницу, чтобы одежда не прилипала к телу во время концертов.

Эти откровения позабавили пользователей Сети. Они смеются над звездами, которые вынуждены заниматься подобными глупостями ради сохранения имиджа.