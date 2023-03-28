Самый странный подарок: от фантазии фаната Мика Джаггера глаза на лоб полезут

Фанаты любят задаривать своих кумиров необычными подарками. Так, однажды рок-идол Мик Джаггер получил от поклонника очень нетипичный презент. Удивительно, как фанат вообще додумался до такого.

Речь идет о зубной щетке. Но этот агрегат был не простой, а золотой — в прямом смысле этого слова. Эту эксклюзивную щетку изготовили из драгоценного металла. Только щетина изделия сделана не из золота. Стоимость этой вещицы составляет 4 000 долларов — в переводе на рубли это примерно 305 тысяч.

Уникальный подарок лидера группы The Rolling Stones даже попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый дорогостоящий презент. Неизвестно, использует ли Джаггер эту щетку по назначению или хранит как сувенир.

Необычный подарок как-то преподнесли и звезде «Гарри Поттера» Эмме Уотсон. Гермионе вручили 20 экземпляров Библии. Так ненавистники «поттерианы» пытались наставить Эмму на праведный путь. Но вряд ли им это удалось, ведь Уотсон до сих пор лелеет свой легендарный образ, который принес ей баснословные гонорары и мировую славу.