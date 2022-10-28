Самый странный финал в истории: за этот сериал американцев растоптали

Многосерийная драма «Остаться в живых» начала выходить в 2004 году и создала настоящий тренд на американские сериалы среди молодого поколения. За 120 эпизодов проект приобрел миллионы поклонников по всему миру и стал лауреатом более сотни разнообразных премий. Но нашлись и те фанаты, которые разочаровались в картине ближе к ее финалу в 2010 году.

Критики утверждают, что у сценаристов были идеи лишь на первые пару сезонов, а дальше история потеряла прежнее напряжение. Концовка же и вовсе была признана зрителями едва ли не самым странным финалом в истории ТВ. Выяснялось, что герои, за проблемами которых следили поклонники все это время, существовали в параллельной вселенной. Только там все персонажи умирали и попадали в загробный мир. Причем, как именно произошла трагедия, в сериале не указывалось: то ли пассажиры злополучного рейса не выжили при его крушении, то ли они все-таки некоторое время прожили на острове.

Такая концовка привела к тому, что создателей просто растоптали в Сети. Фанаты собирали петиции с требованием переснять сезон, заявляя, что впустую потратили шесть лет жизни на эту картину.