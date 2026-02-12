Самый странный фильм СССР, опередивший время: у произведения Митты почти нет аналогов в мире — даже спустя 40 лет

В тени «Андрея Рублева» и «Тихого Дона» затерялась картина, которую киноведы ставят в ранг непонятых шедевров. «Сказка странствий» Александра Митты вышла в 1983-м — и до сих пор существует в единственном экземпляре. Никто в мире больше не пытался снимать нечто подобное.

Митта рискнул невозможным: смешал сказку, притчу, фэнтези и роуд-муви. До этого режиссер четко делил кино на «взрослое» и «детское». Здесь же он сознательно ломал границы, чтобы фильм смотрели все сразу. Тогда почти никто не решался на такие эксперименты (да и сейчас тоже).

Сценарий писался тяжело. Изначально Митта работал с Юлием Дунским и Валерием Фридом — легендарным дуэтом советской драматургии. Но Дунский заболел, и Фриду пришлось доделывать черновик вдвоем с режиссером. Сам Митта потом честно признавал: сценарий получился «рыхлым», с лишними сценами.

Производство развернули на трех странах. «Мосфильм», чехословацкий «Баррандов» и румынская «Букурешти» объединили ресурсы. Снимали в Крыму, но с размахом европейской коопродукции. Орландо должен был играть Филатов, но взяли Миронова — и попали в яблочко.

Сюжет разворачивается в вымышленном княжестве. Марта ищет похищенного брата Мая, который чувствует золото, но платит за это мигренью. В пути она встречает чудака-врача Орландо. Вместе они пройдут чуму, смерть и долгую разлуку.

Финальный твист — Май вырастает жестоким принцем под крылом злодея Горгона, но дар его больше не мучает. И когда сестра оказывается в плену, он разрушает проклятый замок, навсегда теряя способность находить золото. Освобождение дается ценой дара.

Митта объяснял финал просто: Орландо умирает, спасая детей, но возрождается уже в Мае. Тот продолжает его путь — лечить и нести мир. Режиссер умудрился раскрыть глубокий смысл, используя метафоры, сказочную атмосферу и безумный монтаж. Фильм почти не показывают по ТВ, а зря. Для подростков это лучшая прививка от цинизма.