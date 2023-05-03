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Самый старый мужчина в мире перед смертью раскрыл секрет долголетия: прост как дважды два

3 мая 2023 07:30
Самый старый мужчина в мире перед смертью раскрыл секрет долголетия: прост как дважды два

Придерживаться этих установок не составит труда.

Натабай Тинсиев большую часть жизни прожил у себя на родине в Эритрее. По заверениям его родственников, он родился 129 лет назад, скончался в 2021 году и был самым старым человеком на Земле. А поддерживать жизнь ему помогало лишь одно правило, которого он придерживался долгие годы.

Как рассказал внук мужчины Зере, еще при жизни дедушка поделился с ним откровением. Он признался, что его секрет долголетия достаточно прост и не связан с питанием или физической активностью.

«Терпение, щедрость и жизнь, полная радости», — секреты долголетия Натабая.

При этом, как пишет Daily Mail, Тинсиев мог быть еще старше, чем предполагают его родные. Долгожитель, по некоторым данным, родился в отдаленной горной деревне на 10 лет раньше, но зарегистрировали его только тогда, когда в селение приехал священник. Таким образом, простое жизненное правило помогло мужчине прожить 137 лет.

Фото: Кадр из фильма «Человек и его собака» (2008)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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