Самый снимаемый актер СССР закончил жизнь в нищете: предали самые родные

Николай Парфенов — человек, имя которого вспомнит только настоящий знаток советского кино, зато его лицо и голос знакомы практически каждому.

Сыграв за свою жизнь более 140 второстепенных ролей, Николай Иванович стал главным актером страны в амплуа бюрократов, формалистов, чиновников и начальников всех возможных видов. Парфенова называли самым снимаемым кинодолгожителем: его карьера закончилась, когда ему было 82 года.

Но насколько артист оказался востребован на экране, настолько же тяжело сложилась его личная жизнь. Сначала у его жены, с которой он прожил больше 40 лет, случился инсульт, поэтому она оказалась прикована к постели. А после ее смерти выяснилось, что и денег у семьи Парфеновых практически не осталось: все съела шокирующая инфляция 1990-х.

Но настоящий удар ждал Николая впереди. Актер понял, что помощи от родных он не дождется. В такой ситуации Парфенов решил самостоятельно переехать в дом престарелых и в процессе подготовки документов внезапно узнал, что его квартира ему больше не принадлежит. Оказывается, покойная супруга актера Лариса еще при жизни записала это жилье на внучку, а та решила не отказываться от наследства и возвращать права на квартиру деду не стала.

Когда заслуженный артист РСФСР Николай Иванович Парфенов скончался у себя дома в январе 1999 года, на его похороны не пришел никто: ни родные, ни близкие, ни коллеги из театра Моссовета.