Самый сложный тест по "Игре престолов": справится только знаток

В свое время сага “Песнь Льда и Пламени” Джорджа Мартина, а затем и ее экранизация “Игра престолов” полюбились зрителям не исключительно благодаря фэнтезийной составляющей, но и реалистичности повествования. Заговоры и козни, которые строили персонажи сериала и литературного первоисточника, напоминали о реальных событиях прошлых столетий. Это не случайно - при написании “Песни Льда и Пламени” Мартин во многом опирался на историю среднивековья. Так, например, даже плохо знакомый с историческими фактами человек не может не отметить параллели между враждующими семействами Старков и Ланнистеров и реально существовавшими знатными домами - Йорками и Ланкастерами. Война Алой и Белой розы во многом перекликается с тем противостоянием, которое начинается в Семи Королевствах после кончины короля Роберта Баратеона. И в том, и в другом случае конфликт появился из-за слишком большого количества претендендующих на престол - в “Игре престолов”, помимо законных детей, в него вступили также братья покойного короля, Ренли и Станнис Баратеоны.

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