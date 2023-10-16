Самый сладкий тест: выберете десерт из шоколада, а мы раскроем ваше тайное желание

Миллиарды людей со всего света без ума от шоколада. Это лакомство любят все - малыши и взрослые, мужчины и женщины. В чем секрет его очарования? Ответ на этот вопрос попробовали найти ученые из Университета Лидса (Великобритания). Они провели ряд экспериментов, главным составляющим которых был горький шоколад люксового бренда. Правда, кормить им добровольцев не стали - ограничились специально произведенной 3D-поверхностью, имитирующей язык. В результате эксперты пришли к заключению, что наибольшее наслаждение человеку доставляет не сахар и какао-бобы, а совсем другой ингридиент - жировая пленка, которая находится в середине плитки и смазывает внутреннюю поверхность рта. Именно она придает ту шелковитость, которая возникает при поедании лакомства. Что дало ученым это открытие? Исследователи считают, что благодаря полученным знаниям можно создать ультрасовременный темный шоколад, который будет иметь точно такие же вкусовые свойства, но станет куда более полезным для здоровья человека. Это возможно из-за пониженного содержания жира. Пройдите наш вкусный тест, а мы попробуем угадать, чего вы хотите больше всего (но почему-то не признаетесь в этом даже самому себе).

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