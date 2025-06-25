«Самый слабый сезон»: «Беспринципные в Питере» во всем уступают оригиналу, но Ковальчук в сериале просто потрясна

Стоило снять лишь для того, чтобы дать актрисе скинуть маску Марии Швецовой из «Тайн следствия».

Спин-офф сериала «Беспринципные» с подзаголовком «в Питере» завершился. Финальные эпизоды уже доступны, и вряд ли они станут событием года. Слишком много отличных сериалов вышло в 2025-м, чтобы слабый сюжет о разводе и жалобах Валентины на мужа-генерала кому-то запомнился.

И всё же один момент этот проект оправдал на сто процентов — он дал Анне Ковальчук возможность показать себя с новой стороны. И этим уже вошёл в историю.

Бенефис Ковальчук

Пока одни зрители морщатся — мол, шутки слабые, линии натянуты, персонажи утомляют и вообще спин-офф во всем хуже оригинальных «Беспринципных», — в кадре появляется она.

Без прокурорского строгого костюма, без холодной интонации Швецовой, без шлейфа «Маргариты». Героиня Ковальчук — деловая, ироничная, уставшая, настоящая. Женщина, которая не выносит глупости и умеет пить вино без пафоса.

В новинке она не героиня мыльной оперы, не ряженая императрица, не вечная следовательница. А просто хорошая актриса, которой наконец-то дали интересную и сложную роль.

Что говорят люди

«Смотрела всех "Беспринципных". На мой взгляд "в Питере" самый слабый сезон из них. Растянули одну ситуацию и высасывают из пальца несколько серий. Нудновато получилось», «Мне очень понравилась здесь Ковальчук. Она такая легкая, воздушная».

Может, «Беспринципные в Питере» и не выдающийся сериал, его разнесут в Telegram-каналах и в комментариях на Дзене. Но лично для Ковальчук — это важный шаг.

Удивительно, но она, сыграв 25 лет в одном детективе, не растеряла способности удивлять. «К людям у нее отношение не лучше»: «Беспринципых» обвинили в издевательствах над мопсом — одна из создательниц сериала винит во всем актрису. «Было и прошло»: Ковальчук главной ролью всей жизни считает вовсе не «Мастера и Маргариту», да и «Тайны следствия» в пролете.