Самый скрытный актер планеты пугает своим видом народ: что с ним не так (фото)

Киану Ривз прославился десятками ярких ролей у самых прославленных режиссеров. Армия преданных поклонников следит за каждым его шагом, отмечая, что 58-летний актер совсем не подвластен возрастным изменениям.

Как уверены фанаты, Ривз, который считается самым закрытым артистом в Голливуде, тщательно скрывающим свою личную жизнь, совсем не меняется последние годы. Он выглядит все так же молодо, как на съемках «Матрицы» или «Адвоката дьявола».

При этом перемены происходят только с прической и бородой артиста, которая лишь увеличивается в длине. Как признаются поклонники, это их пугает. Часть из них в шутку называют артиста вампиром, а другие уверены, что Ривз скрывает походы к пластическим хирургам и свой настоящий возраст.

Сам актер никак не комментирует свое старение. Он крайне редко дает интервью, посвящая все время отношениям с художницей Александрой Грант.