Самый скандальный советский режиссер успел сняться в одном фильме: вряд ли знали, как выглядел

Его имя даже не указали в титрах.

Иван Пырьев прекрасно понимал, что каждый человек должен заниматься своим делом. Он стал большой величиной советского кинематографа, но при этом никогда не стремился попасть в кадр.

Репутация директора «Мосфильма» оставляла желать лучшего. Из-за слишком крутого нрава многие его боялись. Да и слухи о харассменте не красили режиссера. Примерным семьянином он также не был. Одним словом, скандалист.

Однако он был по-настоящему хорош в режиссерском кресле. Картины Пырьева неизменно пользовались любовью зрителей, но мало кто из них знал, что однажды Иван Александрович попробовал себя в качестве актера.

Пырьеву было 22 года, когда он воплотил одного из клоунов в «Дневнике Глумова». Роль была настолько незначительная, что имя знаменитости даже не указали в титрах. Между тем быть лицедеем Пырьеву не понравилось, и он раз и навсегда отказался от подобного амплуа.