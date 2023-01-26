Самый скандальный сериал года: Анастасия Заворотнюк вновь появится на экранах

Как известно, актриса Анастасия Заворотнюк почти три года борется со страшным заболеванием. Поклонники «прекрасной няни» всем сердцем переживают за любимицу и желают ей выздоровления. К их огромной радости, совсем скоро выйдет сериал «Приставы» с участием Заворотнюк.

Съемки проходили в 2017 году, но премьеру пришлось отложить из-за болезни Анастасии. В детективном сериале также снялись Андрей Чадов, Анна Попова и другие популярные актеры. Ключевым персонажем истории станет Егор Грачев, который работает в службе приставов.

Однако премьеру могут сопровождать скандал и массовое зрительское негодование. Все дело в названии, которое многие требуют заменить. Вот что пишут пользователи Сети: «А вот название действительно стоило бы поменять хотя бы на „Судебные приставы“, чтобы различать этот сериал с „Приставами“ 2011 года».

В 2020 году Заворотнюк поставили диагноз — рак мозга. О ее нынешнем состоянии прессе почти ничего не известно. Лишь изредка дочь Анастасии в своих соцсетях сообщает, что актриса продолжает бороться с болезнью и не собирается отступать. О грядущей премьере сериала «Приставы» сообщает издание «Комсомольская правда ».