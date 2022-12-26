Самый скандальный фильм СССР: не поверите, за что его обожает каждый россиянин

Сатирическая комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» стала первой полнометражной картиной молодого режиссера Элема Климова. Со временем фильм обрел статус культового, однако его премьера в СССР могла никогда не состояться.

Как известно, перед прокатом каждый советский фильм сначала просматривали чиновники. Когда состоялся первый показ комедии, члены партии отреагировали гробовой тишиной. Первым молчание нарушил ректор ВГИКа и вынес картине вердикт: «Похабная антисоветчина!»

На «Мосфильме» его слова поддержали, а также назвали работу Климова «антихрущевской». Чиновников смутила сцена воображаемых похорон бабушки Кости, которую сыграла Екатерина Мазурова. Руководству не понравилось, что героиня подозрительно похожа на уважаемого Никиту Хрущева, поэтому ленту забраковали.

Спас Климова режиссер Сергей Герасимов, по совместительству профессор ВГИКа. Он отправил комедию лично Хрущеву на дачу, и тот от души посмеялся над фильмом. В итоге лента вышла в прокат без препятствий, а Климов получил заветный диплом. Сегодня комедия остается у зрителей одной из любимых, ведь это очень добрая сказка с отличным юмором.