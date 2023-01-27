Самый сильный ребенок в мире превратился в феноменального красавчика (фото)

Джулиано Строе прославился еще в раннем детстве. Он умудрился попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый сильный ребенок в мире. Как Строе выглядит сейчас?

Своим успехом и всемирной славой мальчик обязан родителям. Джулиано родился в семье румынского культуриста Иулиэна Строе и был с ранних лет приучен к спорту. Отец лично тренировал его и вложил много времени, чтобы сын достиг невероятных успехов в юном возрасте.

Уже в пять лет Джулиано отжимался, подтягивался и носил тяжелые гири. Мальчик смог ногами удержать мяч весом в 15 кг, а также пройти на руках десять метров. Эти достижения помогли Строе попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» — он стал самым юным культуристом в мире.

Однако после этого успеха отца Джулиано стали обвинять в эксплуатации сына ради корыстных целей. Говорили, что Иулиэн мешает мальчику нормально взрослеть наравне со сверстниками и травмирует его психику. Мужчина, конечно, опровергал подобные обвинения в свой адрес.

Сегодня Джулиано — это уже взрослый и невероятно привлекательный юноша. Он до сих пор продолжает тренироваться в зале, но без былого фанатизма. Мечта экс-культуриста — стать чемпионом мира по боксу.