Самый счастливый союз у этой пары знаков Зодиака: проверьте себя

Говорят, что удачные брачные союзы были созданы на небесах. Астрологи понимают это высказывание в несколько ином ключе. Они уверены, что совместимость двух людей можно легко узнать по гороскопу. Звезды подскажут, какие знаки зодиака лучше всего сочетаются друг с другом. А самый гармоничный зодиакальный союз эксперты уже готовы назвать.

Дева + Козерог

Представителей земной стихии сложно назвать романтиками. Люди, появившиеся на свет под созвездиями Девы и Козерога, не верят в гороскопы, совместимость тех или иных знаков, в браки, заключенные на небесах - и при всем при этом воплощают собой пример идеального зодиакального союза.

Со стороны кажется, что этим двум знакам вовсе не интересны романтические отношения и брак. Счастье для них заключается в чем-то другом - например, в успешно воплощенном проекте, крупном денежном поощрении от руководства, возможности приобрести себе что-то очень ценное.

Так Дева и Козерог думают до встречи друг с другом. Не то чтобы в момент знакомства они испытывают озарение или понимают, что без этого человека не смогут прожить и дня.

Однако представители земных знаком сразу почувствуют, что находятся на одной энергетической волне.

У них непременно обнаружатся общие темы для разговоров. Поначалу они будут болтать о каких-нибудь рабочих или деловых вещах, но довольно скоро перейдут к обсуждению куда более личных вопросов. Никакого грязного любопытства - Дева и Козерог способны часами обсуждать, например, любимые книги или фильмы.

Взаимоотношения между уроженцами этих знаков будут развиваться по не совсем обычному сценарию. Вряд ли Козерог и Дева станут тратить свое время на конфетно-букетные “глупости” (да-да, именно так в их глазах выглядит период ухаживаний). Их роман скорее похож на очень близкую дружбу.

Окружающие искренне недоумевают, как эти двое обходятся без романтики.

Однако Деву и Козерога чужое мнение мало интересует, они слишком заняты друг другом для того, чтобы тратить время на кого-то еще. Свои чувства они не афишируют на людях, предпочитают доказывать любовь поступками.

В этой паре обе половинки уверены - если однажды кому-то из двоих понадобится помощь, второй окажет ее без лишних промедлений.

Им не нужно внешней “мишуры”, чтобы показать партнеру, что тот ценен и любим. Дева и Козерог воплощают собой фразу о том, что любовь - это смотреть не друг на друга, а в одну сторону.