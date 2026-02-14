Самый романтичный тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с поцелуями

В советском кино с поцелуями было строго, но как-то очень правильно. Никаких затяжных сцен с причмокиванием, никакой откровенности ради рейтингов. А всё равно зритель ждал этого момента весь фильм, а когда он наконец случался – сердце уходило в пятки.

Кого-то целовали робко и неловко, а кого-то так, что экран запотевал. При всей целомудренности советское кино умудрялось быть чертовски чувственным. Потому что дело было не в технике, а в химии между актёрами. Один взгляд, одно касание —– и ты уже веришь, что это всерьёз.

Мы решили вспомнить киношные поцелуи, которые все мы видели сотню раз, но готовы пересматривать снова. От стеснительных и скромных до самых страстных. Сможете угадать фильм всего по одному кадру? Давайте проверим.