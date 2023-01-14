Самый пугающий образ Филиппа Киркорова: в ужасе разбегались даже дети (видео)

Роковая пятница, 13-е число, до сих пор считается «проклятой». Многие относятся к этой дате настороженно, для некоторых же это повод собраться и отметить «жуткий» день календаря. Атмосферный антураж и соответствующее настроение можно создать с помощью мистических роликов.

Кстати, в репертуаре Филиппа Киркорова есть одно подходящее видео под мрачную дату. В конце 90-х король российской эстрады выпустил нетипичный для себя клип на песню «Мышь». Киркоров предстал в образе графа Дракулы с жуткими линзами и устрашающим макияжем. Кроме Филиппа Бедросовича в кадре появились тараканы, чучела и очень странные персонажи. Сам текст был тоже довольно загадочный и мистический.

Видео получилось настолько зловещим, что многие дети боялись его смотреть. Взрослые тоже пребывали в шоке, ведь такого перевоплощения от поп-короля никто не ждал. До сих пор клип смотрится оригинально и стильно. А готичный образ Киркорова стал, пожалуй, самым пугающим за всю его долгую карьеру.