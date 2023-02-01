Самый провальный образ Бузовой: этот наряд высмеяли даже преданные фанаты

Ольга Бузова радует армию фанатов не только своим творчеством, но и уникальным имиджем. Однако порой она облачается в такие нелепые наряды, которые вызывают приступ смеха даже у самых верных поклонников.

Недавно Бузова снова привлекла внимание общественности своим экстравагантным образом. Теледива предстала перед публикой в откровенном костюме тигра, украшенном россыпью страз. Разорванный наряд едва прикрывал прелести Ольги, которые она с удовольствием демонстрировала на камеру.

Подписчики Бузовой не стеснялись в выражениях и разнесли ее аутфит в пух и прах: «Оля, ну найми ты уже нормального стилиста. С такими деньгами так дешево выглядеть — это смешно», «Уже кто-нибудь написал про колбасу-вязанку?», «Деревня какая-то, не смеши народ», «Тигр со стразами — это нечто».

Подобные тигровые и леопардовые расцветки уже давно считаются признаком дурного вкуса и объектом для шуток. Но у Бузовой, видимо, индивидуальное отношение к моде и стилю.