Самый провальный фильм советского Шерлока Холмса не могут досмотреть даже фанаты

Иногда даже талантливые актеры не способны спасти картину от краха.

Советский Союз стал первой страной, отправившей человека в космос. Поэтому логично, что такое знаменательное событие найдет отражение и в культуре. В частности, индустрия кино начала пополняться работами на эту тему.

Таким примером стал фильм «Лунная радуга» по сюжету которого после ужасной катастрофы выживают лишь четверо астронавтов. Режиссеру удалось заполучить самых профессиональных актеров того времени. Среди них также был и Василий Ливанов, известный по роли Шерлока Холмса. Но даже он не смог украсить кино с откровенно слабым и слишком затянутым сценарием.

Поклонники знаменитого артиста были разочарованы, как и все зрители этой картины.