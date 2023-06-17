Самый продвинутый фильм о космосе в СССР: «Вызову» его не превзойти

Фильм «Вызов» пока остается самой обсуждаемой кинокартиной года. Критики говорят о невероятном уровне съемок и новаторстве ленты — часть ее, как известно, сняли в космосе. Но не все зрители разделяют восторги по поводу «Вызова». По их словам, самый продвинутый фильм о космосе уже был снят много лет назад.

Речь идет о фантастической картине Ричарда Викторова «Москва — Кассиопея». История рассказывает о космическом путешествии советских подростков. По мнению ряда зрителей, фильм сделан качественно и круто даже по сегодняшним меркам. Режиссер Викторов, как и оператор Андрей Кириллов, были новаторами в мире кино, которые не боялись смелых экспериментов.

Особого внимания заслуживает сцена невесомости. Она отсылает к эпизоду «Космической одиссеи 2001» легендарного Стэнли Кубрика. Только у американского режиссера в невесомости был один человек, а у Викторова — целых три.

«Москва — Кассиопея» потрясла не только СССР, но и весь мир. Зарубежные киноделы просили Викторова рассказать, как ему удалось снять такие сложные и впечатляющие сцены. Очевидно, что «Вызову» такого успеха не снискать.