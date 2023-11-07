Самый позорный ляп в «Великолепном веке» допустили дважды: внимание на Викторию и Фирузе

Турецкий сериал «Великолепный век» не один год пленил умы россиян. Красивые восточные наряды, богатые интерьеры султанского дворца и блестящая актерская игра пришлись по нраву многим. А за жизнью исполнительницы главной роли Мерьем Узерли до сих пор следят поклонники.

Но, каким бы прекрасным ни был сериал, в нем нашлось немало киноляпов. Чаще всего это были промашки не режиссеров, а скорее сценаристов, которые не очень хорошо знали тонкости порядков Османской империи.

Одну оплошность постановщики допустили даже два раза — речь идет о татуировках Фирузе-хатун и Виктории. Дело, конечно же, не в наличии нательного рисунка, а в том, кем являлся его обладатель. Как правило, в те времена татуировки были у шпионов и служили опознавательной меткой для «своих».

Обе девушки жили в султанском гареме. При поступлении потенциальных будущих наложниц султана тщательно осматривали и проверяли. Странно, как слуги не заметили внушительных размеров татуировку Фирузе на спине. У Виктории же рисунок был на шее, поэтому не заметить его было невозможно.